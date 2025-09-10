Поліція попереджає про обмеження руху у Києві 11 вересня

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 11 вересня, у центрі Києва буде запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту. Це пов'язано з проведенням заходів безпеки за участю представників іноземних делегацій

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

"11 вересня 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", – йдеться у повідомленні.

У поліції закликали жителів та гостей столиці поставитися з розумінням до ситуації та заздалегідь врахувати можливі незручності під час планування своїх маршрутів.

