В Днепре ограничат проезд в районе Центрального моста: новая схема движения

Фото: Відомо

В Днепре перекрыли перекресток улиц Владимира Великого и Европейской из-за капитального ремонта ливневой канализации. Работы продлятся до 25 декабря

Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

Из-за перекрытия поворот направо с Нового моста стал невозможен — теперь можно ехать только прямо в сторону проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также запрещено движение в направлении улицы Победы и набережной, уже вызывающей пробки в час пик.

Изменения коснулись и общественного транспорта:

Троллейбусы №2 и №12 временно объединили в один маршрут между жилым массивом Парус и Победой.

Троллейбусы №7, 14, 17, 20 и автобус №38 сократили маршрут до остановки "Мост-Сити центр".

Автобусы №23, 57А, 88 теперь курсируют на Успенскую площадь.

Автобус №120 завершает маршрут на улице Владимира Мономаха, возле конечной №121.

Автобус №121 в направлении Паруса едет в объезд через Юлиуша Словацкого.

Для удобства пассажиров обустроили временную остановку на Сичеславской Набережной, 29.

Городские власти призывают жителей планировать поездки заранее, ведь изменения будут действовать до конца года.

Напомним, из-за обострения боевых действий в Днепропетровской области Укрзализныця временно отменила ряд пригородных рейсов и изменила маршруты отдельных поездов. Ограничения касаются направлений, проходящих через Синельниково.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в результате атаки дронов по Синельниковщине произошло несколько пожаров и были разрушены жилые дома и инфраструктурные объекты.