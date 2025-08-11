07:36  11 августа
11 августа 2025, 08:34

В Днепре ограничат проезд в районе Центрального моста: новая схема движения

11 августа 2025, 08:34
Фото: Відомо
В Днепре перекрыли перекресток улиц Владимира Великого и Европейской из-за капитального ремонта ливневой канализации. Работы продлятся до 25 декабря

Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

Из-за перекрытия поворот направо с Нового моста стал невозможен — теперь можно ехать только прямо в сторону проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также запрещено движение в направлении улицы Победы и набережной, уже вызывающей пробки в час пик.

Изменения коснулись и общественного транспорта:

  • Троллейбусы №2 и №12 временно объединили в один маршрут между жилым массивом Парус и Победой.
  • Троллейбусы №7, 14, 17, 20 и автобус №38 сократили маршрут до остановки "Мост-Сити центр".
  • Автобусы №23, 57А, 88 теперь курсируют на Успенскую площадь.
  • Автобус №120 завершает маршрут на улице Владимира Мономаха, возле конечной №121.
  • Автобус №121 в направлении Паруса едет в объезд через Юлиуша Словацкого.

Для удобства пассажиров обустроили временную остановку на Сичеславской Набережной, 29.

Городские власти призывают жителей планировать поездки заранее, ведь изменения будут действовать до конца года.

Напомним, из-за обострения боевых действий в Днепропетровской области Укрзализныця временно отменила ряд пригородных рейсов и изменила маршруты отдельных поездов. Ограничения касаются направлений, проходящих через Синельниково.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в результате атаки дронов по Синельниковщине произошло несколько пожаров и были разрушены жилые дома и инфраструктурные объекты.

Днепр ремонт дорог перекрытие маршрут автобусы троллейбусы проезд
