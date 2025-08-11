В Днепре ограничат проезд в районе Центрального моста: новая схема движения
В Днепре перекрыли перекресток улиц Владимира Великого и Европейской из-за капитального ремонта ливневой канализации. Работы продлятся до 25 декабря
Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.
Из-за перекрытия поворот направо с Нового моста стал невозможен — теперь можно ехать только прямо в сторону проспекта Дмитрия Яворницкого.
Также запрещено движение в направлении улицы Победы и набережной, уже вызывающей пробки в час пик.
Изменения коснулись и общественного транспорта:
- Троллейбусы №2 и №12 временно объединили в один маршрут между жилым массивом Парус и Победой.
- Троллейбусы №7, 14, 17, 20 и автобус №38 сократили маршрут до остановки "Мост-Сити центр".
- Автобусы №23, 57А, 88 теперь курсируют на Успенскую площадь.
- Автобус №120 завершает маршрут на улице Владимира Мономаха, возле конечной №121.
- Автобус №121 в направлении Паруса едет в объезд через Юлиуша Словацкого.
Для удобства пассажиров обустроили временную остановку на Сичеславской Набережной, 29.
Городские власти призывают жителей планировать поездки заранее, ведь изменения будут действовать до конца года.
Напомним, из-за обострения боевых действий в Днепропетровской области Укрзализныця временно отменила ряд пригородных рейсов и изменила маршруты отдельных поездов. Ограничения касаются направлений, проходящих через Синельниково.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в результате атаки дронов по Синельниковщине произошло несколько пожаров и были разрушены жилые дома и инфраструктурные объекты.