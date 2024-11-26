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26 ноября 2024, 12:40

Теракт в центре Киева: российский агент пытался взорвать полицейских

26 ноября 2024, 12:40
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фото: СБУ
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Правоохранители задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб совершил теракт в центре Киева. 17 ноября он попытался взорвать наряд полиции

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В это воскресенье наряд полиции прибыл на вызов о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе Киева. При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала "растяжка" с гранатой Ф-1.

"Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ, этот теракт спланировали российские спецслужбы. Для его выполнения оккупанты дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевщины. Известно, что "исполнитель" уже шесть раз отбывал наказание за разбой, кражи и бегство из тюрьмы.

Перед установкой растяжки агент выполнил тестовое задание. Незадолго до того он поджег релейный шкаф Укрзализныци в окрестностях Киева, запечатлел это на видео и отправил куратору из РФ.

После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию по совершению теракта. Злоумышленник арендовал квартиру в центре Киева, установил там растяжку с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени. К счастью, при взрыве никто не пострадал.

Вскоре злоумышленник был задержан "по горячим следам". Во время обысков в доме фигуранта изъяли мобильный телефон, сим-карты и одежду с доказательствами преступных действий. Правоохранители сообщили киевлянину о подозрении в террористическом акте.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черниговской области мужчина хотел взорвать родного брата на "растяжке" из-за конфликта за наследство.

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