10 вересня 2025, 19:45

У Києві засудили рецидивіста, який намагався підірвати наряд поліції

10 вересня 2025, 19:45
Фото: Нацполіція
У столиці винесли вирок чоловіку, який намагався підірвати поліцейських. Він зробив це на замовлення росіян

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Києві суд визнав чоловіка винним у скоєнні теракту та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Його засудили до дев'яти років позбавлення волі. Цей чоловік намагався підірвати наряд поліції.

Нагадаємо, що сам інцидент стався в листопаді минулого року. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито домашнє насильство. "Потерпіла" розповіла, що її побив хлопець, і через страх вона зачинилася у ванній, залишивши двері квартири відчиненими.

Коли поліцейські прибули на виклик, то вони знайшли "розтяжку" з бойовою гранатою Ф-1. Правоохоронці залишили приміщення, і вже незабаром стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

Зловмисником виявився 43-річний житель Київської області, якого дистанційно завербували російські спецслужби.

теракт рецедивіст агент рф Київ
Всі новини »
