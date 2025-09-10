Фото: Нацполіція

У столиці винесли вирок чоловіку, який намагався підірвати поліцейських. Він зробив це на замовлення росіян

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Києві суд визнав чоловіка винним у скоєнні теракту та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Його засудили до дев'яти років позбавлення волі. Цей чоловік намагався підірвати наряд поліції.

Нагадаємо, що сам інцидент стався в листопаді минулого року. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито домашнє насильство. "Потерпіла" розповіла, що її побив хлопець, і через страх вона зачинилася у ванній, залишивши двері квартири відчиненими.

Коли поліцейські прибули на виклик, то вони знайшли "розтяжку" з бойовою гранатою Ф-1. Правоохоронці залишили приміщення, і вже незабаром стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

Зловмисником виявився 43-річний житель Київської області, якого дистанційно завербували російські спецслужби.