Переправляв військовозобов'язаних за $12 тисяч через кордон – киянину світить до 9 років ув'язнення

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Києва викрили чоловіка, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків до країн Європейського Союзу

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, 35-річний мешканець столиці підшукував клієнтів серед призовників та за винагороду у 12 тисяч доларів обіцяв забезпечити їм безперешкодний перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Подальше переправлення через кордон здійснювали спільники затриманого, їхні особи наразі встановлюються.

Підозрюваного спіймали "на гарячому" під час отримання коштів від одного з призовників.

Чоловіку повідомлено про підозру. Йому світить до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, старшому інспектору поліції з Києва повідомили про підозру у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. Усіх чоловіків переодягали у форму спецпризначівців.