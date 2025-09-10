Скандальная застройщица Молчанова, за которую взялось НАБУ, привлекла на свою поддержку "мужчин в военной форме" – активист

Скриншот с видео

Общественный активист Александр Рак сообщил, что в поддержку находящейся под следствием НАБУ скандальной застройщицы Владиславы Молчановой пришли неизвестные мужчины в военной форме

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

По словам Рака, эти люди пришли под здание суда в камуфляже и выступили как группа поддержки застройщицы, которая известна своими сомнительными проектами на территории зеленых зон Киева.

Неизвестные мужчины в форме аплодировали Молчановой и кричали "Владислав, а не одна – вместе мы стена", "Слава Украине!", а та в ответ плакала и благодарила.

Как известно, сегодня, 10 сентября, ВАКС по представлению прокуроров САП и НАБУ слушал дело об избрании меры пресечения Молчановой. Специализированная антикоррупционная прокуратура требует от нее залога в 300 млн грн.

Напомним, НАБУ официально вручило подозрение известной столичной застройщице Владиславе Молчановой. Ее обвиняют в причастности к незаконному завладению и легализации около 18 гектаров государственной земли в районе Кольцевой автодороги в Киеве, где расположен рынок "Столичны".

По версии следствия, Молчанова вместе с другими лицами организовала схему, в рамках которой государственные земли были распылены на несколько участков и на основании мнимых сделок проданы трем обществам, связанным с застройщиком. Это дело находится на контроле НАБУ и САП.

Подозрение было вручено в рамках уголовного производства, что касается бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, который, по информации следствия, был одним из участников схемы.

