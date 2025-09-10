15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 17:27

Скандальна забудовниця Молчанова, за яку взялося НАБУ, залучила на свою підтримку "чоловіків у військовій формі" – активіст

10 вересня 2025, 17:27
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Громадський активіст Олександр Рак повідомив, що на підтримку скандальної забудовниці Владислави Молчанової, яка перебуває під слідством НАБУ, прийшли невідомі чоловіки у військовій формі

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Рака, ці особи прийшли до будівлісуду в камуфляжі та виступили як група підтримки забудовниці, яка відома своїми сумнівними проєктами на території зелених зон Києва.

Невідомі чоловіки у формі аплодували Молчановій і кричали "Владислав, а не одна – разом ми стіна", "Слава Україні!", а та у відповідь плакала і дякувала.

Як відомо, сьогодні, 10 вересня, ВАКС за поданням прокурорів САП і НАБУ слухав справу про обрання щодо Молчанової запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає від неї заставу в 300 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ офіційно вручило підозру відомій столичній забудовниці Владиславі Молчановій. Її звинувачують у причетності до незаконного заволодіння та легалізації близько 18 гектарів державної землі у районі Кільцевої автодороги в Києві, де розташований ринок "Столични".

За версією слідства, Молчанова разом з іншими особами організувала схему, в рамках якої державні землі були розпиляні на кілька ділянок і на підставі удаваних правочинів продані трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. Ця справа перебуває на контролі НАБУ та САП.

Підозра була вручена у рамках кримінального провадження, що також стосується колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, який, за інформацією слідства, був одним із учасників схеми.

Читайте також: НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ підозра Київ ВАКС САП забудова акція запобіжний захід підтримка Владислава Молчанова
За ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка внесли заставу у понад 9 млн грн
10 вересня 2025, 15:09
Полковник ДБР під час війни придбав квартиру в Києві за 14 мільйонів
10 вересня 2025, 13:09
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Удар на випередження: як Україна може підштовхнути Європу до дій
10 вересня 2025, 18:35
Російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт на Дніпропетровщині
10 вересня 2025, 18:13
Через Чернишова розпочалось протистояння влади і антикорупційних органів, – журналіст
10 вересня 2025, 17:43
Через посуху аграрії Херсонщини втратили майже мільярд гривень
10 вересня 2025, 17:09
У квартирі Міндіча виявили прослуховування – після цього один із топ-чиновників України звільнився і виїхав за кордон
10 вересня 2025, 16:56
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
10 вересня 2025, 16:52
На Харківщині організують зустріч "Діалог влади та бізнесу"
10 вересня 2025, 16:45
У США можуть стратити вбивцю українки Ірини Заруцької
10 вересня 2025, 16:28
Харківська ОВА та представники ООН визначили пріоритети для майбутніх програм відновлення регіону
10 вересня 2025, 16:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »