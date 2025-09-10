Скандальна забудовниця Молчанова, за яку взялося НАБУ, залучила на свою підтримку "чоловіків у військовій формі" – активіст

Скриншот із відео

Громадський активіст Олександр Рак повідомив, що на підтримку скандальної забудовниці Владислави Молчанової, яка перебуває під слідством НАБУ, прийшли невідомі чоловіки у військовій формі

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Рака, ці особи прийшли до будівлісуду в камуфляжі та виступили як група підтримки забудовниці, яка відома своїми сумнівними проєктами на території зелених зон Києва.

Невідомі чоловіки у формі аплодували Молчановій і кричали "Владислав, а не одна – разом ми стіна", "Слава Україні!", а та у відповідь плакала і дякувала.

Як відомо, сьогодні, 10 вересня, ВАКС за поданням прокурорів САП і НАБУ слухав справу про обрання щодо Молчанової запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає від неї заставу в 300 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ офіційно вручило підозру відомій столичній забудовниці Владиславі Молчановій. Її звинувачують у причетності до незаконного заволодіння та легалізації близько 18 гектарів державної землі у районі Кільцевої автодороги в Києві, де розташований ринок "Столични".

За версією слідства, Молчанова разом з іншими особами організувала схему, в рамках якої державні землі були розпиляні на кілька ділянок і на підставі удаваних правочинів продані трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. Ця справа перебуває на контролі НАБУ та САП.

Підозра була вручена у рамках кримінального провадження, що також стосується колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, який, за інформацією слідства, був одним із учасників схеми.

Читайте також: НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар