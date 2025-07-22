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22 июля 2025, 18:16

В Киеве после ливня затопило главную площадь страны - Майдан Незалежности

22 июля 2025, 18:16
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фото: скриншот с видео/Times of Ukraine: Новости | Украина
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Стихия вывела из строя центр Киева – вода заблокировала движение и стала вызовом для коммунальщиков

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

После мощного ливня, прошедшего по Киеву 22 июля, затопило одну из центральных частей города - Майдан Незалежности. Осадки были настолько интенсивными, что вода заполнила проезжую часть и тротуары, образовав мусорные потоки, которые мешали передвижению как пешеходам, так и транспорта.

По сообщениям местных СМИ и очевидцев на участке в районе Крещатика и подземного перехода возле станции метро "Майдан Незалежности" вода достигала нескольких десятков сантиметров, из-за чего усложнилось движение автомобилей, а часть маршрутов общественного транспорта временно изменила схему курсирования.

В соцсетях активно публикуют видео с места событий: на кадрах видно, как люди пытаются пройти по подтопленным улицам, а канализация не справляется с объемом дождя. Некоторые пользователи описывают ситуацию как "стихийный потоп" или "городской армагеддон".

Напомним, в Киеве из-за ливня водители застряли в пробке - что происходит.

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