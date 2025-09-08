13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 17:05

Київ знову затопило після сильної зливи

08 вересня 2025, 17:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На деяких вулицях рівень води критично високий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

У мережі показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.

"Під час грози уникайте знаходження поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте автомобілі поруч із ними", – зазначили у столичній мерії.

Нагадаємо, наприкінці липня у Києві після зливи затопило головну площу країни – Майдан Незалежності. Опади були настільки інтенсивними, що вода заповнила проїжджу частину й тротуари.

