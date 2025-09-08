10:22  08 сентября
08 сентября 2025, 12:13

Военный автомобиль выехал на встречку: погиб полицейский, дело расследует ГБР

08 сентября 2025, 12:13
Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 8 сентября, около 05:50, на улице Елены Телиги в Киеве произошла смертельная авария

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительным данным, штаб-сержант одной из воинских частей, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

В результате столкновения погибли два человека – водитель авто и пассажир, рядовой полиции. Водитель служебного автомобиля получил телесные повреждения.

На месте происшествия работали следователи ДБР. Назначен ряд экспертиз, продолжается установление обстоятельств ДТП.

Открыто уголовное производство.

Напомним, в июле в Закарпатье водитель BMW X5 выехала на встречную полосу движения и въехала в бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта пограничников. В результате аварии травмы получил 45-летний военный пограничной службы. Впоследствии он умер в больнице.

