10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 12:13

Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР

08 вересня 2025, 12:13
Фото: Київ Інфо
У понеділок, 8 вересня, близько 05:50, на вулиці Олени Теліги у Києві сталася смертельна аварія

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередніми даними, штаб-сержант однієї з військових частин, керуючи службовим авто, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем.

У результаті зіткнення загинули двоє людей – водій авто та пасажир, рядовий поліції. Водій службового авто отримав тілесні ушкодження.

На місці події працювали слідчі ДБР. Призначено низку експертиз, триває встановлення обставин ДТП.

Вікрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у липні на Закарпатті водійка BMW X5 виїхала на зустрічну смугу руху та в’їхала у бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту прикордонників. Внаслідок аварії травми отримав 45-річний військовий прикордонної служби. Згодом він помер у лікарні.

