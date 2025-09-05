15:51  05 сентября
05 сентября 2025, 13:50

Обещала помощь и воровала деньги: в столице будут судить псевдоадвокатку

05 сентября 2025, 13:50
Фото: Нацполиция
В Киеве отправили на скамью подсудимую женщину, которая под видом адвоката выманила у граждан крупную сумму денег. Оказалось, что она обещала им юридическую помощь, но услуг они не дождались

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

37-летняя жительница Киевской области притворялась адвокатом. Она предлагала клиентам юридические услуги через объявления в интернете. В частности, к ней обратились двое мужчин: один по поводу раздела имущества после расторжения брака, а другой по оформлению земельного участка.

Женщина взяла у них подписку в размере 50 тысяч и 20 тысяч гривен. То есть за двух клиентов она получила 70 тысяч гривен. После получения средств женщина перестала выходить на связь.

Известно, что ранее она уже судима за имущественные преступления. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе правоохранители разыскивают мошенника, который выманил у иностранки 37 тысяч евро, после чего скрылся и перестал выходить на связь.

мошенничество
