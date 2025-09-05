Фото: Нацполіція

У Києві відправили на лаву підсудних жінку, яка під виглядом адвоката виманила в громадян крупну суму грошей. Виявилось, що вона обіцяла їм юридичну допомогу, але послуг вони не дочекались

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

37-річна жителька Київської області прикидалась адвокатом. Вона пропонувала "клієнтам" юридичні послуги через оголошення в інтернеті. Зокрема, до неї звернулись двоє чоловіків: один з приводу розподілу майна після розірвання шлюбу, а інший щодо оформлення земельної ділянки.

Жінка взяла в них передплату в розмірі 50 тисяч та 20 тисяч гривень. Тобто, за двох клієнтів вона отримала 70 тисяч гривень. Після отримання коштів жінка перестала виходити на зв'язок.

Відомо, що раніше вона вже мала судимості за майнові злочини. Тепер їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

