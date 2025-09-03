01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
00:25  03 вересня
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
03 вересня 2025, 07:07

У Деснянському районів Києва впав БпЛА – подробиці інциденту

03 вересня 2025, 07:07
Ілюстратвине фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 3 вересня в Деснянському районі Києва впав ворожий БпЛА. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та руйнувань

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, під час атаки безпілотників на столицю 2 вересня уламок російського безпілотника впав на одній із вулиць у Голосіївському районі. Обійшлося без жерт та пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські війська атакували Україну 150 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 120 БпЛА вдалося знешкодити. 30 ударних дронів влучили у дев'ятьох місцях.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
"Дешева сенсація": Тіна Кароль жорстко відповіла на хейт
03 вересня 2025, 02:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
