У Деснянському районів Києва впав БпЛА – подробиці інциденту

Ілюстратвине фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 вересня в Деснянському районі Києва впав ворожий БпЛА. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та руйнувань

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, під час атаки безпілотників на столицю 2 вересня уламок російського безпілотника впав на одній із вулиць у Голосіївському районі. Обійшлося без жерт та пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські війська атакували Україну 150 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 120 БпЛА вдалося знешкодити. 30 ударних дронів влучили у дев'ятьох місцях.