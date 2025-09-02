В Днепровском районе Киева обнаружили обломки сбитого БпЛА на территории детсада

Фото: иллюстративное

На территории детского сада, закрытого на ремонт, обнаружили обломки сбитого беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

На место выехали экстренные службы для обследования и ликвидации последствий.

Местные СМИ сообщали, что атака вражеских БПЛА на столицу продолжалась несколько часов. Ранее Киевская городская военная администрация сообщала о работе сил противовоздушной обороны над левым берегом и центром города.

Власти Киева предупреждают об опасности падения обломков и подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности.

Напомним, Киев в течение трех часов подвергался атаке враждебных БпЛА, а жителей столицы призывали оставаться в укрытиях. После завершения обстрелов правоохранители проверили Днепровский район и обнаружили обломки сбитого беспилотника.