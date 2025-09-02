У центрі Києва упав уламок ворожого дрона

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час атаки безпілотників на столицю 2 вересня уламок російського безпілотника впав на одній із центральних вулиць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі", – йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що пошкоджень будівель поруч немає. Наразі на місті працюють екстрені служби.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агентів російського ГРУ, які планували атаки на Київ. Для збору розвідданих агенти виходили на місцевість, фотографували об’єкти та фіксували їхні координати.