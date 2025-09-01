09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
07:28  01 сентября
Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы
08:34  01 сентября
В Харькове произошел масштабный пожар на предприятии
UA | RU
01 сентября 2025, 10:42

Задержаны агенты российского ГРУ, которые планировали атаки на Киев и Одессу

01 сентября 2025, 10:42
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двух агентов российской военной разведки, работавших над корректировкой воздушных ударов по Украине

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, их основной задачей было выявление объектов сил обороны и передача координат оккупантам для планирования новых атак. Также они собирали информацию о последствиях предыдущих обстрелов гражданской инфраструктуры, чтобы российские войска могли наносить повторные удары.

Оперативники СБУ установили, что задержанные действовали отдельно, однако подчинялись одному куратору со стороны ГРУ. Его личность удалось идентифицировать киберспециалистам украинской спецслужбы. Для сбора разведданных агенты выходили на местность, фотографировали объекты и фиксировали координаты.

Они передавали координаты военных и гражданских объектов

В Киеве задержан 31-летний уроженец Мелитополя, который после оккупации города был завербован российской разведкой и направлен в столицу. Он собирал данные о ремонтных базах военной технике и отслеживал скопления людей возле центров комплектования, которые враг планировал обстрелять. В Одессе правоохранители разоблачили бывшую военную, которая после увольнения со службы согласилась сотрудничать с россиянами. Женщина передавала координаты расположения морской охраны, пограничников и подразделений Нацгвардии. В то же время, по данным следствия, обещанного вознаграждения от кураторов она так и не получила.

Следователи СБУ объявили обоим задержанным подозрение по статье 111, часть 2 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под арестом без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, на Харьковщине судили местного жителя, который во время оккупации сотрудничал с российскими военными. Он передавал оккупантам информацию о соседях, которые были против захватчиков.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
