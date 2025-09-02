13:51  02 сентября
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
02 сентября 2025, 13:26

Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол

02 сентября 2025, 13:26
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Киева
В Киеве полицейские привлекли к ответственности 22-летнего студента за катание на велосипеде по эскалатору метро

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел на станции "Арсенальная", а видео с нарушением опубликовали в телеграм-каналах.

Студент ехал на велосипеде эскалатором метро

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, студент одного из киевских университетов. Молодой человек во время поездки снимал видео, пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью других пассажиров метро.

Молодому человеку грозит штраф

На студента составили административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Ему грозит штраф. Полиция напомнила, что подобные трюки могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья участников движения в подземке.

Ранее сообщалось, народный депутат Роман Грищук инициировал изменения в правила отсрочки от мобилизации для студентов. В частности, документ предусматривает, что отсрочка не будет распространяться на тех, кто вышел за пределы академической программы.

