Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол
В Киеве полицейские привлекли к ответственности 22-летнего студента за катание на велосипеде по эскалатору метро
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Инцидент произошел на станции "Арсенальная", а видео с нарушением опубликовали в телеграм-каналах.
Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, студент одного из киевских университетов. Молодой человек во время поездки снимал видео, пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью других пассажиров метро.
На студента составили административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Ему грозит штраф. Полиция напомнила, что подобные трюки могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья участников движения в подземке.
