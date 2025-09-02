Фото: полиция Киева

В Киеве полицейские привлекли к ответственности 22-летнего студента за катание на велосипеде по эскалатору метро

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел на станции "Арсенальная", а видео с нарушением опубликовали в телеграм-каналах.

Студент ехал на велосипеде эскалатором метро

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, студент одного из киевских университетов. Молодой человек во время поездки снимал видео, пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью других пассажиров метро.

Молодому человеку грозит штраф

На студента составили административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Ему грозит штраф. Полиция напомнила, что подобные трюки могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья участников движения в подземке.

