Забув ключі – підпалив скутер: у Києві затримали 39-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

39-річний чоловік підпалив чужий електроскутер на вулиці Ентузіастів у Києві, щоб сусіди почули і відчинили йому двері, адже він забув ключі від дому. За скоєне палію загрожує до десяти років ув'язнення

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Днями до столичної поліції надійшло повідомлення про пожежу двоколісного транспорту. На місце оперативно виїхали правоохоронці та рятувальники, які ліквідували вогонь.

Поліцейські швидко з'ясували, що підпал вчинив місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Повертаючись додому чоловік виявив, що забув ключі, тож не зміг потрапити до будинку. Для того щоб сусіди помітили його та відчинили двері, порушник вирішив запалити електроскутер, який стояв неподалік. Знявши з себе футболку, він підпалив її та поклав на двоколісний, який миттєво загорівся.

Чоловіка затримали неподалік місця злочину. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві затримали зловмисника, який погрожував оприлюднити відомості про особисте життя бізнесмена. За своє мовчання він хотів 30 тисяч доларів. Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.