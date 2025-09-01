$30 тысяч за молчание: в Киеве задержали злоумышленника, угрожавшего бизнесмену
Мужчина угрожал обнародовать сведения о личной жизни бизнесмена
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Фигурант применял давление, угрожая физической расправой и использованием оружия, если жертва откажется выполнить его требование.
По данным следствия, 56-летний житель столицы воспользовался тем, что ему стали известны частные подробности личной жизни предпринимателя и его подчиненной. Эту информацию он использовал для шантажа и финансовой выгоды.
Во время документирования правонарушения мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство с угрозой убийства в условиях военного положения.
Суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, правоохранители документируют все обстоятельства дела.
