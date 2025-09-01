19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 22:23

Гибель людей у укрытия в столице: охраннику отменили приговор

01 сентября 2025, 22:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему сторожу поликлиники в Деснянском районе столицы Вадиму Мошкину. Теперь дело снова будут рассматривать в суде

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Телохранитель Владимир Мошкин обжаловал приговор после того, как его осудили по делу о гибели людей возле укрытия в Киеве. В апелляционном суде он заявил, что не слышал, что стучат в дверь, а когда услышал, пошел открывать дверь, но произошел взрыв и на него упала входная группа стеклянных дверей, которые он хотел открыть, в результате чего он тоже пострадал.

По словам охранника, в помещении поликлиники нет громкоговорителя. Поэтому он должен был следить за ситуацией с помощью своего телефона.

При этом он подчеркнул, что Приказ №301, которым на сторожей якобы возложена обязанность открывать дверь в укрытие, появился уже после трагедии, а раньше он его не видел и подпись об ознакомлении там свою не ставил. Он добавил, что основной вход и являлся входом в укрытие. Он и другие стороны несли материальную ответственность, поэтому дверь на ночь закрывали.

По мнению судов, в ходе досудебного расследования и первой инстанции не проверили версию защиты о реальной возможности Мошкина вовремя среагировать на воздушную тревогу и, соответственно, наличие умысла. При этом никто не проводил следственный эксперимент. Суд первой инстанции якобы не проанализировал каждое доказательство отдельно, а также объяснил, почему отвергается версия обвиняемого.

Суд также опросил двух свидетелей. Женщина, которая тоже работает сторожем той поликлиники, подтвердила, что ночью дверь должна была быть закрыта, с приказом №301 ее не знакомили, сигнал тревоги внутри здания не слышен, вход в укрытие извне был постоянно закрыт.

Заместитель директора поликлиники по техническим вопросам подтвердил, что подвал официально не числился как укрытие и не знал о приказе №301, но проводил инструктаж сторожей по пользованию укрытием. По его словам, на момент трагедии еще не было приказа покидать дверь открытой ночью. Также он заметил, что действительно не во всем помещении больницы есть возможность услышать с улицы сигнал воздушной тревоги.

Приговор был отменен. Теперь назначили новое рассмотрение дела.

Напомним, в ночь на 1 июня 2023 года во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в Киеве погибли три человека. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть к укрытию в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители начали уголовное производство по закрытому хранилищу – подозрения объявили первому заместителю Деснянской райгосадминистрации, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику. Позже подозрение вручили и начальнику столичного департамента безопасности.

Впоследствии мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
укрытия уголовное дело трагедия Киев
Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву снова возросло
29 августа 2025, 20:06
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Мужчине из Киевщины, стрелявшему в отца и сына, грозит пожизненное заключение
01 сентября 2025, 22:22
Зеленский обсудил с премьером Португалии предстоящие гарантии безопасности Украины
01 сентября 2025, 21:53
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть погибшие и раненые
01 сентября 2025, 21:47
Николаевщина получит более 30 млн грн для водоснабжения
01 сентября 2025, 21:44
В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских атак
01 сентября 2025, 21:35
300 млн на безопасное обучение: Харьков готовится к офлайну
01 сентября 2025, 20:44
Деревьев на 77 миллионов: в Киевской области директору предприятия грозит заключение
01 сентября 2025, 20:37
В Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн
01 сентября 2025, 20:33
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
01 сентября 2025, 20:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »