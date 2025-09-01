Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Телохранитель Владимир Мошкин обжаловал приговор после того, как его осудили по делу о гибели людей возле укрытия в Киеве. В апелляционном суде он заявил, что не слышал, что стучат в дверь, а когда услышал, пошел открывать дверь, но произошел взрыв и на него упала входная группа стеклянных дверей, которые он хотел открыть, в результате чего он тоже пострадал.

По словам охранника, в помещении поликлиники нет громкоговорителя. Поэтому он должен был следить за ситуацией с помощью своего телефона.

При этом он подчеркнул, что Приказ №301, которым на сторожей якобы возложена обязанность открывать дверь в укрытие, появился уже после трагедии, а раньше он его не видел и подпись об ознакомлении там свою не ставил. Он добавил, что основной вход и являлся входом в укрытие. Он и другие стороны несли материальную ответственность, поэтому дверь на ночь закрывали.

По мнению судов, в ходе досудебного расследования и первой инстанции не проверили версию защиты о реальной возможности Мошкина вовремя среагировать на воздушную тревогу и, соответственно, наличие умысла. При этом никто не проводил следственный эксперимент. Суд первой инстанции якобы не проанализировал каждое доказательство отдельно, а также объяснил, почему отвергается версия обвиняемого.

Суд также опросил двух свидетелей. Женщина, которая тоже работает сторожем той поликлиники, подтвердила, что ночью дверь должна была быть закрыта, с приказом №301 ее не знакомили, сигнал тревоги внутри здания не слышен, вход в укрытие извне был постоянно закрыт.

Заместитель директора поликлиники по техническим вопросам подтвердил, что подвал официально не числился как укрытие и не знал о приказе №301, но проводил инструктаж сторожей по пользованию укрытием. По его словам, на момент трагедии еще не было приказа покидать дверь открытой ночью. Также он заметил, что действительно не во всем помещении больницы есть возможность услышать с улицы сигнал воздушной тревоги.

Приговор был отменен. Теперь назначили новое рассмотрение дела.

Напомним, в ночь на 1 июня 2023 года во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в Киеве погибли три человека. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть к укрытию в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители начали уголовное производство по закрытому хранилищу – подозрения объявили первому заместителю Деснянской райгосадминистрации, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику. Позже подозрение вручили и начальнику столичного департамента безопасности.

Впоследствии мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.