09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 10:21

У Києві поліцейський загинув у ДТП після зіткнення службового авто з Renault – ще троє постраждали

29 серпня 2025, 10:21
Фото: Телеграм/КС: Новини Київ
У центрі столиці зіткнулися службове авто поліції та легковик, після чого один із правоохоронців загинув

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

ДТП сталася сьогодні близько 9:10. Водій Mitsubishi, поліцейський, від отриманих травм помер на місці.

Аварія сталася на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича. За попередньою інформацією, службове авто Mitsubishi рухалося з увімкненими проблисковими маячками. У цей момент воно зіткнулося з легковим автомобілем Renault, після чого машина поліції перекинулася.

На місце події виїхали медики та слідчо-оперативна група. Постраждалих доправили до лікарні. Обставини аварії та її причини з’ясовують правоохоронці, триває перевірка.

За інформацією поліції Києва, ще троє осіб дістали тілесні ушкодження, їх стан наразі оцінюється як стабільний. На місці працюють слідчо-оперативна група, медики та співробітники Державного бюро розслідувань. Керівництво столичної поліції призначило службове розслідування для з’ясування всіх обставин трагедії.

Водночас у МВС нагадують, що під час руху спецтранспорту з увімкненими маячками водії інших авто зобов’язані надати йому перевагу. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині між селами Мокрим та Забарою сталася аварія за участю ВАЗ-2103. Постраждали 48-річний водій і його пасажирка, яких госпіталізували, жінку доправили до реанімації.

