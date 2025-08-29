Київ після обстрілу: тривають рятувальні роботи на місцях руйнувань

Фото: ДСНС України

У столиці триває ліквідація наслідків масованої російської атаки, що сталася вночі 28 серпня. Рятувальники безперервно працюють на місцях руйнувань, продовжують пошукові операції та розбір завалів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільші втрати зафіксовано у Дарницькому районі. У зруйнованій п'ятиповерхівці кількість загиблих зросла до 22 осіб.

Загалом внаслідок атаки у Києві загинуло 23 людини, серед них – четверо дітей.

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок вивезено понад 2260 тонн будівельного сміття та зруйнованих конструкцій.

Психологи ДСНС надали допомогу 147 постраждалим. Роботи тривають.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння.

У зв’язку із численними жертвами 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Як відомо, момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.