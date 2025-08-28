В Киеве из-под завалов достали еще одно тело: количество погибших выросло до 15
В Киеве продолжаются спасательные работы после масштабного ракетного удара РФ. Из-под завалов разрушенной 5-этажки спасатели достали еще одно тело
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Таким образом, количество погибших возросло до 15 человек, среди которых 4 ребенка.
Кроме того, по данным КГВА, среди пострадавших - 10 детей.
Аварийно-спасательные операции продолжаются, в частности, в Дарницком районе, где до сих пор разбирают завалы.
На других локациях для ликвидации последствий удара была привлечена авиация ГСЧС: вертолеты совершили 30 сбросов воды, общим объемом 60 тонн.
Напомним, этой ночью Россия запустила по территории Украины 629 средств воздушного приступа. В частности, враг атаковал столицу.
Противник применил по Киеву широкий арсенал вооружения: дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в частности "Кинжалы", а также псевдоцелли и средства прорыва ПВО.
Ранее сообщалось о 14 погибших, среди них три ребенка – 2, 17 и 14 лет.
В Киеве 29 августа объявлен Днем траура.