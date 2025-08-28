Фото: иллюстративное

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты, передает RegioNews.

В ночь на 28 августа 2025 года в Киеве российская ракета попала по гражданскому объекту логистической инфраструктуры - сортировочному депо "Новой почты". Удар пришелся на автодвор предприятия.

В результате обстрела трое работников почты получили ранения. Среди них: Славенский Сергей, специалист участка, в тяжелом состоянии; Дульнев Иван, специалист участка, и Юрий Юхимчук, водитель, в состоянии средней тяжести. Компания обеспечивает пострадавших и их семьи необходимой медицинской, психологической и материальной помощью.

Из-за обстрела работа сортировочного депо временно приостановилась на время воздушной тревоги. Поэтому возможны задержки в доставке посылок. При этом отправления остаются невредимыми.

Представители "Новой почты" отмечают, что безопасность работников и обеспечение доставки остаются приоритетом, а логистическая деятельность возобновляется в пределах возможного во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о прицельном ударе российских войск по поезду "Интерсити" Киев-Харьков. Несмотря на атаку на гражданский пассажирский транспорт, "Укрзализныця" не отменила рейсы и обеспечила выход на маршрут других вагонов, включая новые.