12:12  28 августа
На Закарпатье женщину будут судить за вербовку украинок для сексуального рабства
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 13:57

Из-за повреждения сортировочного депо "Новой почты" в Киеве посылки могут задержаться

28 августа 2025, 13:57
Фото: иллюстративное
В Киеве из-за обстрела российской ракетой временно приостановило работу сортировочное депо "Новой почты"

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты, передает RegioNews.

В ночь на 28 августа 2025 года в Киеве российская ракета попала по гражданскому объекту логистической инфраструктуры - сортировочному депо "Новой почты". Удар пришелся на автодвор предприятия.

В результате обстрела трое работников почты получили ранения. Среди них: Славенский Сергей, специалист участка, в тяжелом состоянии; Дульнев Иван, специалист участка, и Юрий Юхимчук, водитель, в состоянии средней тяжести. Компания обеспечивает пострадавших и их семьи необходимой медицинской, психологической и материальной помощью.

Из-за обстрела работа сортировочного депо временно приостановилась на время воздушной тревоги. Поэтому возможны задержки в доставке посылок. При этом отправления остаются невредимыми.

Представители "Новой почты" отмечают, что безопасность работников и обеспечение доставки остаются приоритетом, а логистическая деятельность возобновляется в пределах возможного во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о прицельном ударе российских войск по поезду "Интерсити" Киев-Харьков. Несмотря на атаку на гражданский пассажирский транспорт, "Укрзализныця" не отменила рейсы и обеспечила выход на маршрут других вагонов, включая новые.

