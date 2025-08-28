14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 13:59

У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 15

28 серпня 2025, 13:59
Фото: ДСНС України
Читайте также
У Києві продовжуються рятувальні роботи після масштабного ракетного удару РФ. З-під завалів зруйнованої 5-поверхівки рятувальники дістали ще одне тіло

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 15 осіб, серед яких 4 дитини.

Окрім того, за даними КМВА, також серед потерпілих – 10 дітей.

Аварійно-рятувальні операції тривають, зокрема в Дарницькому районі, де досі розбирають завали.

На інших локаціях для ліквідації наслідків удару була залучена авіація ДСНС: гвинтокрили здійснили 30 скидів води, загальним обсягом 60 тонн.

Нагадаємо, цієї ночі Росія запустила по території України 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, ворог атакував столицю.

Противник застосував по Києву широкий арсенал озброєння: дрони-камікадзе, крилаті й балістичні ракети, зокрема "Кинджали", а також псевдоцілі та засоби прориву ППО.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих, серед них три дитини – 2, 17 та 14 років.

У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби.

війна Київ діти Тіло атака російська армія розбір завалів пошуково-рятувальні роботи
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
