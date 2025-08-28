У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 15

Фото: ДСНС України

У Києві продовжуються рятувальні роботи після масштабного ракетного удару РФ. З-під завалів зруйнованої 5-поверхівки рятувальники дістали ще одне тіло

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 15 осіб, серед яких 4 дитини.

Окрім того, за даними КМВА, також серед потерпілих – 10 дітей.

Аварійно-рятувальні операції тривають, зокрема в Дарницькому районі, де досі розбирають завали.

На інших локаціях для ліквідації наслідків удару була залучена авіація ДСНС: гвинтокрили здійснили 30 скидів води, загальним обсягом 60 тонн.

Нагадаємо, цієї ночі Росія запустила по території України 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, ворог атакував столицю.

Противник застосував по Києву широкий арсенал озброєння: дрони-камікадзе, крилаті й балістичні ракети, зокрема "Кинджали", а також псевдоцілі та засоби прориву ППО.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих, серед них три дитини – 2, 17 та 14 років.

У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби.