Фото: Reuters| Stringer

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 11 годину ранку підтверджено загибель 14 осіб, серед них троє дітей віком 2, 14 та 17 років. Ще близько десяти людей вважаються зниклими безвісти.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що внаслідок ударів серйозно постраждали житлові та нежитлові будівлі у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. За його словами, пошкоджені багатоповерхівки, об’єкти освіти та транспортна інфраструктура.

Рятувальники розбирають завали у постраждалих районах Києва

Екстрені служби працюють на всіх постраждалих локаціях, розбирають завали та надають допомогу потерпілим.

За попередніми даними, під час атаки Росія застосувала широкий арсенал озброєння, запустивши по території України понад 600 засобів повітряного нападу.

Раніше повідомлялося, в Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного обстрілу. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, де рятувальники розбирають завали після ворожої атаки.