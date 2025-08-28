10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
09:25  28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
08:44  28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 11:38

У Києві підтвердили про загибель 14 людей після атаки РФ, серед них троє дітей

28 серпня 2025, 11:38
Фото: Reuters| Stringer
У столиці зростає кількість жертв нічної масованої атаки рф

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 11 годину ранку підтверджено загибель 14 осіб, серед них троє дітей віком 2, 14 та 17 років. Ще близько десяти людей вважаються зниклими безвісти.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що внаслідок ударів серйозно постраждали житлові та нежитлові будівлі у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. За його словами, пошкоджені багатоповерхівки, об’єкти освіти та транспортна інфраструктура.

Рятувальники розбирають завали у постраждалих районах Києва

Екстрені служби працюють на всіх постраждалих локаціях, розбирають завали та надають допомогу потерпілим.

За попередніми даними, під час атаки Росія застосувала широкий арсенал озброєння, запустивши по території України понад 600 засобів повітряного нападу.

Раніше повідомлялося, в Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного обстрілу. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, де рятувальники розбирають завали після ворожої атаки.

У Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного удару
28 серпня 2025, 11:13
Смертельна атака на столицю: серед 12 загиблих – троє дітей
28 серпня 2025, 10:57
Київ атакували реактивні дрони "Герань-3", здатні розвивати високу швидкість
28 серпня 2025, 10:51
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
