Нічна атака на Київ: загиблі, десятки поранених і масштабні руйнування

Фото: соцмережі

У ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння: дрони-камікадзе, крилаті й балістичні ракети, зокрема "Кинджали", а також псевдоцілі та засоби прориву ППО

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко , передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє киян, серед них – 14-річна дівчина. Ще 24 людини отримали поранення, з них п'ятеро – діти віком від 7 до 17 років.

Кількість постраждалих може зростати, рятувальники продовжують роботи на місцях ударів.

Ураження зафіксовані у щонайменше семи районах столиці:

Дарницький район: зруйновано частину п'ятиповерхового будинку прямим влучанням. Постраждали також багатоповерхівки, дитсадок, приватна забудова, автівки. Триває рятувальна операція.

Дніпровський район: влучання по 25-поверхівці, загоряння автомобілів біля 9-поверхового будинку. Постраждали десятки машин на кількох локаціях.

Шевченківський район: пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, офіси, навчальний заклад. Пожежі, знищено щонайменше 9 автівок.

Солом'янський район: пожежа в приватному будинку, яку вдалося локалізувати.

Голосіївський район: займання на кількох локаціях, пошкоджено понад 10 будинків, знищені авто.

Деснянський і Оболонський райони: уламки та пошкодження в нежитловій забудові.

Центр міста: влучання в один із торгових центрів.

Загалом зафіксовано понад 20 точок ураження, кількість зруйнованих чи пошкоджених об'єктів наближається до сотні, тисячі вибитих вікон.

Уламки збитих повітряних цілей виявлені у різних частинах Києва. Рятувальники закликають громадян не наближатися до них і негайно повідомляти про такі випадки за номерами 101 або 102.

Усі екстрені служби працюють на місцях. Тривають рятувальні й ліквідаційні роботи.



Нагадаємо, напередодні у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що в Святошинському районі у дворі 9-поверхового будинку впав російський безпілотник. Обійшлося без пошкоджент та постраждалих.