10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 19:10

В течение дня оккупанты били по двум районам Днепропетровщины: пострадали двое мужчин

27 августа 2025, 19:10
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак/Телеграмм
Враг продолжает обстрелы Никопольского района, что приводит к повреждению домов и ранение местных жителей

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольский район подвергался обстрелам и атакам со стороны врага. По разным населенным пунктам использовались FPV-дроны и тяжелая артиллерия. Громче всего от взрывов было в Никополе, а также в громадах Мировской, Марганецкой, Красногригоревской и Покровской.

Местные жители получили медицинскую помощь

В результате атак пострадали два человека. 65-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его госпитализировали, состояние оценивают как средней тяжести. Еще один житель района, которому 38 лет, самостоятельно обратился в больницу, получил необходимую помощь и будет лечиться амбулаторно.

В результате атак повреждены частные дома

Повреждения получили два частных дома, хозяйственная постройка, гараж, АЗС и недействующее здание. Также пострадали несколько автомобилей и газопровод. Горела сухая трава, однако пожар был оперативно ликвидирован.

Согласно уточненным данным, утром агрессор ударил кассетными боеприпасами по Маломихайловской громаде на Синельниковщине, повредив почти три десятка частных домов. В Межевской громаде противник применил беспилотники, в результате чего один частный дом был полностью разрушен, еще один загорелся.

Напомним, в ночь на 27 августа российские войска атаковали дронами объекты гражданской инфраструктуры Украины. Под ударами оказались энергетические и газотранспортные системы в шести областях Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской.

27 августа 2025
07 августа 2025
