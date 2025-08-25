04:51  25 августа
25 августа 2025, 07:14

Стрельба в Винницкой области: мужчина открыл огонь по парням 15 и 18 лет

25 августа 2025, 07:14
Фото: полиция
Происшествие случилось 23 августа в селе Серебринцы Могилев-Подольского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция получила анонимное сообщение и видео с момента стрельбы, на котором зафиксировано, как 50-летний местный житель производит выстрелы в сторону 15-летнего парня и его 18-летнего товарища. К счастью, юноши не пострадали.

Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. У мужчины изъяли пневматический пистолет.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, 24 августа в поле на Днепропетровщине 42-летний мужчина ранил пятерых человек, среди них двое спасателей. Нападающего застрелила полиция.

