Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция получила анонимное сообщение и видео с момента стрельбы, на котором зафиксировано, как 50-летний местный житель производит выстрелы в сторону 15-летнего парня и его 18-летнего товарища. К счастью, юноши не пострадали.

Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. У мужчины изъяли пневматический пистолет.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, 24 августа в поле на Днепропетровщине 42-летний мужчина ранил пятерых человек, среди них двое спасателей. Нападающего застрелила полиция.