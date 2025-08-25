У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення

Фото: Національна поліція

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох киян, які напали на 35-річного адвоката у Деснянському районі столиці. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався минулого місяця неподалік станції метро на Лісовому масиві. За даними слідства, ввечері потерпілий ішов додому, коли до нього підійшли двоє незнайомців.

Між чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої зловмисники повалили адвоката на землю та почали бити його по голові.

Після побиття нападники зняли з руки чоловіка годинник, забрали рюкзак із документами та цінними речами й утекли.

Завдяки розшуковим заходам поліція оперативно встановила особи нападників – ними виявилися безробітні місцеві жителі 42 та 45 років. У ході обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних викрадені речі.

Зловмисникам повідомили про підозру.

Наразі фігуранти перебувають під вартою, а справу передано до суду.

