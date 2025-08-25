09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 09:29

У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення

25 серпня 2025, 09:29
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох киян, які напали на 35-річного адвоката у Деснянському районі столиці. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався минулого місяця неподалік станції метро на Лісовому масиві. За даними слідства, ввечері потерпілий ішов додому, коли до нього підійшли двоє незнайомців.

Між чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої зловмисники повалили адвоката на землю та почали бити його по голові.

Після побиття нападники зняли з руки чоловіка годинник, забрали рюкзак із документами та цінними речами й утекли.

Завдяки розшуковим заходам поліція оперативно встановила особи нападників – ними виявилися безробітні місцеві жителі 42 та 45 років. У ході обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних викрадені речі.

Зловмисникам повідомили про підозру.

Наразі фігуранти перебувають під вартою, а справу передано до суду.

Нагадаємо, у Львові до суду скеровано обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка, який у листопаді 2022 року під час конфлікту жорстоко побив 47-річного львів'янина. Внаслідок нападу потерпілий отримав тяжку травму ока та інші тілесні ушкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Деснянський район Побиття грабіж адвокат напад поліція суд
Стрілянина на Вінниччині: чоловік відкрив вогонь по хлопцях 15 і 18 років
25 серпня 2025, 07:14
На Дніпропетровщині чоловік поранив п’ятьох людей, серед них двоє рятувальників: нападника застрелила поліція
25 серпня 2025, 03:20
Зв’язали й пограбували: на Харківщині в квартиру матері військового увірвалися нападники
23 серпня 2025, 14:27
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19
На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59
Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54
Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46
Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38
Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26
На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15
Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »