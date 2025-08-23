12:54  23 августа
23 августа 2025, 14:27

Связали и ограбили: в Харьковской области в квартиру матери военного ворвались злоумышленники

23 августа 2025, 14:27
Фото: полиция
В Харьковской области четверо мужчин ворвались в квартиру пожилой женщины, чтобы завладеть деньгами ее сына-военного

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники планировали преступление заранее. Они были убеждены, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов – деньги, которые, по их данным, якобы посылает ей сын-военнослужащий.

В пятницу, 22 августа, злоумышленники "пошли на дело". Двое участников остались у подъезда, контролируя "ситуацию", остальные двое поднялись в квартиру. Чтобы не вызвать подозрений, они одели форму работников интернет-провайдера.

Нападавшие ворвались в квартиру, связали 89-летнюю женщину скотчем, закрыли лицо маской и потребовали деньги и украшения. Однако у нее было всего 2000 гривен, которые она отложила на лекарства. Денег они не взяли, забрали только телефон.

Правоохранители задержали нападающих сразу после преступления, когда они вышли из квартиры. Также задержали организатора преступления и пособника.

Женщина рассказала полиции, что пережила настоящий ужас:

"Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Требовали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера".

Женщина вспоминает, что испугалась за свою жизнь, но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские, которые развязали ее и вызвали "скорую".

По информации прокуратуры, 23 августа в Харькове четырём мужчинам объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение, совершённое группой лиц с проникновением в жильё, направленное на завладение имуществом в крупных размерах).

По данным следствия, 55-летний житель пригорода Харькова собрал группу для совершения преступления. В неё вошёл его знакомый и двое граждан Грузии, которых он привёз из Кременчуга.

Прокуратура будет настаивать в суде, чтобы всех подозреваемых взяли под стражу. Расследование продолжается.

Фигурантам грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Тернопольщине задержали двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны. Злоумышленникам объявили подозрение.

