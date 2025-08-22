Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини згідно з частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясувало обставини злочину детально. Підозрюваний познайомився з потерпілою та поступово завоював її довіру. Спочатку він запросив дівчину до свого помешкання, де пригостив алкогольними напоями. Правоохоронці встановили, що під час першої зустрічі чоловік поводився як звичайний приятель та не виявляв жодних неналежних намірів щодо неповнолітньої. Однак при наступному візиті ситуація кардинально змінилася, і він скоїв зґвалтування.

Підозрюваного було затримано відразу після повідомлення про злочин. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років. Під час судового засідання прокурор звернувся до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Судовий орган повністю підтримав позицію обвинувачення та задовольнив це клопотання.

