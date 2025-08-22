11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 12:25

У Києві затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини

22 серпня 2025, 12:25
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

49-річному киянину оголошено про підозру у скоєнні тяжкого злочину проти статевої недоторканності неповнолітньої

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини згідно з частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясувало обставини злочину детально. Підозрюваний познайомився з потерпілою та поступово завоював її довіру. Спочатку він запросив дівчину до свого помешкання, де пригостив алкогольними напоями. Правоохоронці встановили, що під час першої зустрічі чоловік поводився як звичайний приятель та не виявляв жодних неналежних намірів щодо неповнолітньої. Однак при наступному візиті ситуація кардинально змінилася, і він скоїв зґвалтування.

Підозрюваного було затримано відразу після повідомлення про злочин. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років. Під час судового засідання прокурор звернувся до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Судовий орган повністю підтримав позицію обвинувачення та задовольнив це клопотання.

Раніше повідомлялося, у Києві розслідували п'яні вечірки, на яких чоловіки знущалися з дівчат. Наразі справу щодо організатора та двох учасників передано до суду для розгляду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ згвалтування неповнолітня злочин
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
22 серпня 2025, 09:35
Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Києва до Львова
22 серпня 2025, 07:37
Вагітна 13-річна дівчинка: на Закарпатті взяли під варту молодика, який зґвалтував школярку
22 серпня 2025, 01:50
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Румунія готова надати авіапідтримку Україні у війні з РФ
22 серпня 2025, 13:30
Державі повернуто земельну ділянку вартістю 2,4 млн грн на Дніпропетровщині
22 серпня 2025, 13:17
На Черкащині внаслідок ДТП постраждав 21-річний мотоцикліст
22 серпня 2025, 13:01
Хабар за відстрочку: на Кіровоградщині затримали директора коледжу
22 серпня 2025, 12:53
Наслідки обстрілу Львова: пошкоджено десятки будинків, дитсадок і адмінспоруди
22 серпня 2025, 12:38
На Донеччині військовий керівник організував фіктивні виплати підлеглим на 2 млн грн
22 серпня 2025, 12:13
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
22 серпня 2025, 11:54
До 170 тис. грн штрафу або 3 роки тюрми: новий законопроєкт щодо незаконного перетину кордону
22 серпня 2025, 11:43
Товар на 12 млн грн: на Київщині група ділків збувала підроблені сигарети відомих брендів
22 серпня 2025, 11:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »