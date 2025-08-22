Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева во Львов
Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку Укрзализныця назначила дополнительный поезд №289/290 Киев – Львов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.
Поезд будет курсировать 25 и 29 августа.
Расписание движения:
- из Киева поезд отправляется в 06:08 и прибывает во Львов в 13:23;
- из Львова – в 14:46 с прибытием в Киев в 21:49.
Билеты доступны для приобретения в официальном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Напомним, в августе для удобства пассажиров Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Львова в популярное туристическое направление – Ворохту. Это позволит желающим отдохнуть в Карпатах без проблем добраться до места назначения.
