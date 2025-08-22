04:10  22 августа
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
00:27  22 августа
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
01:05  22 августа
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
22 августа 2025, 07:37

Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева во Львов

22 августа 2025, 07:37
Фото: Укрзализныця
Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку Укрзализныця назначила дополнительный поезд №289/290 Киев – Львов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

Поезд будет курсировать 25 и 29 августа.

Расписание движения:

  • из Киева поезд отправляется в 06:08 и прибывает во Львов в 13:23;
  • из Львова – в 14:46 с прибытием в Киев в 21:49.

Билеты доступны для приобретения в официальном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, в августе для удобства пассажиров Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Львова в популярное туристическое направление – Ворохту. Это позволит желающим отдохнуть в Карпатах без проблем добраться до места назначения.

