Беременная 13-летняя девочка: на Закарпатье взяли под стражу парня, который изнасиловал школьницу
Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Воловце. Прокуратура инициировала проведение экспертизы по определению состояния вменяемости новолуния
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Суд взял 21-летнего подозреваемого под стражу, одновременно определив альтернативу – более 600 тысяч гривен залога.
Учитывая состояние и возможные особенности развития парня, в рамках производства предназначена судебно-психиатрическая экспертиза для проверки его вменяемости.
Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 152 УКУ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия).
Ранее сообщалось, что 18 августа в полицию обратилась жительница поселка Воловец, которая сообщила о беременности 13-летней дочери.
Как оказалось, сексуальное насилие над школьницей совершил 21-летний житель того же поселения, что и девочка. Он в содеянном признался. В июне этого года, воспользовавшись юным возрастом девочки, парень заманил ее в дом и изнасиловал.