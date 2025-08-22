Фото: прокуратура

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Воловце. Прокуратура инициировала проведение экспертизы по определению состояния вменяемости новолуния

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Суд взял 21-летнего подозреваемого под стражу, одновременно определив альтернативу – более 600 тысяч гривен залога.

Учитывая состояние и возможные особенности развития парня, в рамках производства предназначена судебно-психиатрическая экспертиза для проверки его вменяемости.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 152 УКУ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия).

Ранее сообщалось, что 18 августа в полицию обратилась жительница поселка Воловец, которая сообщила о беременности 13-летней дочери.

Как оказалось, сексуальное насилие над школьницей совершил 21-летний житель того же поселения, что и девочка. Он в содеянном признался. В июне этого года, воспользовавшись юным возрастом девочки, парень заманил ее в дом и изнасиловал.