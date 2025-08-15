Иллюстративное фото

В Харькове мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее в гостиницу. Однако уже утром он понял, что его деньги с карточек исчезли.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина познакомился с девушкой у станции метро "Тракторный завод". Он пригласил ее в гостиницу, чтобы провести вместе вечер. Перед этим он снял наличные в банкомате. Уже в номере они распивали алкоголь, после чего он просто уснул. Утром оказалось, что гостя исчезла вместе с его телефоном Samsung A24 и банковскими картами.

Со счетов дважды снимали по 20 тысяч гривен наличными. Кроме того, с его карты расплатились за четыре iPhone 16 Pro Max на общую сумму более 216 тысяч гривен. Женщину узнали, когда она совершала покупки. Во время допроса она сказала, что действовала по просьбе знакомого.

Организатор преступления уже установлен.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили 45-летнего мужчину, основателя благотворительного фонда. Выяснилось, что большую часть денег, поступавших на счета организации, руководитель использовал по собственному обогащению. Известно, что он присвоил более 3 миллионов гривен пожертвований.