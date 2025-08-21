Фото: pixabay

Столичная прокуратура направила в суд дело в отношении 46-летнего жителя Киевщины, обокравшего учебное заведение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По данным следствия, ночью мужчина сломал окно лицея, проник внутрь и украл ноутбук из кабинета преподавателя. Впоследствии технику удалось найти и изъять, несмотря на то, что вор уже успел ее продать.

Отмечается, что соискатель неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления.

Фигуранту инкриминируют кражу в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК). Если вину докажут в суде, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

