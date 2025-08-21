В Киеве будут судить мужчину, который обокрал лицей
Столичная прокуратура направила в суд дело в отношении 46-летнего жителя Киевщины, обокравшего учебное заведение
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, ночью мужчина сломал окно лицея, проник внутрь и украл ноутбук из кабинета преподавателя. Впоследствии технику удалось найти и изъять, несмотря на то, что вор уже успел ее продать.
Отмечается, что соискатель неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления.
Фигуранту инкриминируют кражу в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК). Если вину докажут в суде, ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве будут судить женщину за самовольное занятие участка земли и строительство у озера "Заплавное".
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Есть бизнес в оккупированном Крыму: после увольнения Елены Думы на должность главы АРМА назначили Ярославу Максименко
21 августа 2025, 10:40Поддержка международных партнеров: Харьковщина получит $14 млн на гуманитарные проекты
21 августа 2025, 10:31Удар "Калибрамы" по американскому предприятию на Закарпатье: появились фото последствий
21 августа 2025, 10:23В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
21 августа 2025, 10:03В Киеве воры со стажем вынесли из квартиры более $8 тысяч: им грозит до 8 лет
21 августа 2025, 09:52На Закарпатье российская ракета попала по американской компании по изготовлению электроники, – Сибига
21 августа 2025, 09:45Россияне ударили ФАБом по Краматорску: последствия
21 августа 2025, 09:30Удар с воздуха: чем Россия атаковала Украину этой ночью
21 августа 2025, 09:27Атака на Львов: количество пострадавших выросло
21 августа 2025, 09:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »