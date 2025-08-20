За воровство телефона жителю Тернопольщины грозит до 8 лет заключения
Правоохранители установили причастность жителя Кременца к воровству телефона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К сотрудникам Кременецкого районного отдела полиции поступило сообщение от жителя райцентра о том, что у него угнали мобильный телефон. По словам потерпевшего, средство связи похитили в магазине. Человек рассчитывался за товар и случайно оставил телефон на прилавке. Когда упомянул о нем, имущества уже не было.
Злоумышленником оказался 52-летний житель райцентра. Чужой телефон у него изъяли. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области парень сдал в ломбард телефон знакомой. За совершенное молодому человеку грозит ограничение свободы сроком до трех лет.