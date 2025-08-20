03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
00:40  20 августа
Как в Украине изменились цены на овощи: что подорожало
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 10:09

За воровство телефона жителю Тернопольщины грозит до 8 лет заключения

20 августа 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители установили причастность жителя Кременца к воровству телефона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам Кременецкого районного отдела полиции поступило сообщение от жителя райцентра о том, что у него угнали мобильный телефон. По словам потерпевшего, средство связи похитили в магазине. Человек рассчитывался за товар и случайно оставил телефон на прилавке. Когда упомянул о нем, имущества уже не было.

Злоумышленником оказался 52-летний житель райцентра. Чужой телефон у него изъяли. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области парень сдал в ломбард телефон знакомой. За совершенное молодому человеку грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область кража телефон магазин полиция
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34
В Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом
19 августа 2025, 15:20
В Тернопольской области женщина перевела "работнику банка" почти 50 тысяч гривен
16 августа 2025, 11:55
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Харьковской области пройдет онлайн-ярмарка вакансий молодых экспортных менеджеров
20 августа 2025, 11:33
Атака на Ахтырку: уже 14 пострадавших, среди которых семья с тремя детьми
20 августа 2025, 11:25
Жители прифронтовых общин Харьковщины получат помощь от международных партнеров для прохождения отопительного сезона
20 августа 2025, 11:17
ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
20 августа 2025, 11:06
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 10:55
В Тернопольской области будут судить 25-летнего мужчину, который до смерти избил 74-летнюю пенсионерку
20 августа 2025, 10:41
Трамп мечтает о Нобелевке, Путин – об империи: что стоит за переговорами
20 августа 2025, 10:36
Россияне ночью запустили по Украине два "Искандера" и 93 дрона: есть попадание на 20 локациях
20 августа 2025, 10:18
ДТП во Львовском районе: пострадали три человека
20 августа 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »