10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
21 серпня 2025, 09:52

У Києві крадії зі стажем винесли з квартири понад $8 тисяч: їм загрожує до 8 років

21 серпня 2025, 09:52
Фото: Національна поліція
У Деснянському районі Києва поліція затримала двох чоловіків, які обікрали квартиру в багатоповерхівці на проспекті Лісовому. За скоєне затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомляє столична поліція, передає RegioNews.

Про інцидент правоохоронцям повідомили мешканці будинку. З'ясувалося, що зловмисники проникли до оселі, відмикнувши замок вхідних дверей спеціальним інструментом. Із квартири винесли $8000, 60 тисяч гривень, телефон та особисті речі.

Злодіями виявилися 40- та 47-річні жителі Києва, раніше судимі за майнові злочини.

У той же день поліцейські затримали підозрюваних за місцем їхнього проживання.

Під час обшуків вилучили речові докази: інструменти для зламу, телефони, банківські картки та готівку.

Фігурантам оголошено підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд уже обрав обом підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Поліція перевіряє їх на причетність до інших аналогічних злочинів у столиці.

Нагадаємо, у Харкові чоловік познайомився з дівчиною та запросив її до готелю. Зранку виявилось, що гостя зникла разом із його телефоном Samsung A24 та банківськими картками. Жінку затримали.

21 серпня 2025
