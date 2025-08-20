Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному фигуранту дела о хищении средств на медиауслугах для Днепровского горсовета

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о бывшем директоре коммунального предприятия, которого следствие считает участником преступной организации. Всего по делу уже 11 подозреваемых.

Экс-директор КП подозревается в участии в преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах, служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением. В составе группы он действовал вместе с предпринимателем-организатором и рядом физических лиц-предпринимателей. Формально они должны были предоставлять рекламные и маркетинговые услуги для горсовета, однако на самом деле работали в других сферах - от маникюра и торговли до такси и строительства.

Расследование установило, что в течение 2022-2023 годов решениями горсовета было предусмотрено около 95 млн. грн. на освещение деятельности органов местной власти и депутатов в медиа и социальных сетях. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила нанесенный ущерб более чем на 42 млн грн, что составляет почти половину от выделенной суммы.

По версии следствия организатор схемы обеспечил победу подконтрольных предпринимателей в тендерах, а директор коммунального предприятия подписывал акты выполненных работ в полном объеме. В результате бюджетные средства перечислялись на счета ФЛП, после чего обналичивались и распределялись между участниками. Ранее подозрение по этому делу уже получили десять человек, в том числе организатор и другие соучастники.

Ранее сообщалось, по делу о хищении средств при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы под залог вышли двое подозреваемых. Речь идет о полковнике Нацгвардии Василии Мишанском и директоре компании "Акоптерс" Евгении Сидельникове.