Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали 30-летнего мужчину, укравшего у знакомого альбом с редкими монетами и макет пистолета. Общая стоимость похищенного имущества превышает 330 тысяч гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире по улице Константиновской. Злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался тем, что хозяин находился в другой комнате, и украл коллекцию монет, в которую входили нумизматические раритеты античности и средневековья.

В тот же день правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Изъятое имущество вернули владельцу.

Задержанному доложено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, во Львове вор подобрал ключ и вынес из квартиры почти 20 млн грн. Вором оказался 64-летний житель города. Дома он спрятал украденные денежные средства и ценные вещи. Полицейские сообщили задержанному о подозрении в краже.