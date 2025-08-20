Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Його звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних фінансових втрат у процесі ремонту шкільних укриттів. За законом, ексчиновнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Згідно з даними ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури, у 2022-2023 роках управління освіти та приватне підприємство уклали низку договорів на ремонт укриттів у школах та дитячих садочках району. Під час перевірки встановлено, що керівник інженерної групи не контролював відповідність обсягів та вартості виконаних робіт. Через це за деякі роботи було переплачено майже 1,5 млн гривень, а за інші - понад 325 тисяч. Загальна сума перевитрат бюджету склала понад 1,8 млн гривень.

Розслідування триває, і остаточні висновки щодо вини колишнього чиновника будуть зроблені тільки після завершення судового процесу.

