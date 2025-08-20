12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 16:25

У Києві викрито розкрадання 1,8 млн грн на ремонті шкільних укриттів

20 серпня 2025, 16:25
Фото: Київська міська прокуратура
Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської районної адміністрації

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Його звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних фінансових втрат у процесі ремонту шкільних укриттів. За законом, ексчиновнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Згідно з даними ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури, у 2022-2023 роках управління освіти та приватне підприємство уклали низку договорів на ремонт укриттів у школах та дитячих садочках району. Під час перевірки встановлено, що керівник інженерної групи не контролював відповідність обсягів та вартості виконаних робіт. Через це за деякі роботи було переплачено майже 1,5 млн гривень, а за інші - понад 325 тисяч. Загальна сума перевитрат бюджету склала понад 1,8 млн гривень.

Розслідування триває, і остаточні висновки щодо вини колишнього чиновника будуть зроблені тільки після завершення судового процесу.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі розпочали будівництво підземної школи. Під час робіт міська рада змінила підрядника та замовила коригування проєкту, щоб завершити об’єкт у найкоротші строки.

укриття Київ ремонт бюджет школа кримінал відмивання грошей
