Косметолога из Харькова подозревают в убийстве клиентки

фото: прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 33-летней косметологи из Харькова в убийстве клиентки по неосторожности. Женщина скончалась во время хирургической процедуры с использованием местной анестезии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

События, ставшие предметом расследования, произошли 16 марта 2024 года. В один из салонов красоты в Харькове женщина пришла на косметологическую хирургическую процедуру, которая проводится с применением местной анестезии.

"Косметолог не определила массу тела и не произвела расчета дозы анестетика, без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проведение процедуры", - рассказали в прокуратуре.

Также в ведомстве выяснили, что у подозреваемой не было оконченного медицинского образования и разрешения на проведение анестезии.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемая ввела клиентке около 20 инъекций за короткое время. Она превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе не менее чем в 15 раз.

Клиентка начала жаловаться на ухудшение самочувствия еще при введении препарата. Однако косметолог это проигнорировала и продолжила введение анестетика. После того как все инъекции были сделаны, косметолог вышла из кабинета на 10-15 минут.

За это время состояние клиентки резко ухудшилось. Она кричала, задыхалась, у нее начались судороги и галлюцинации. Женщине начали вводить препараты от аллергии только тогда, когда она потеряла сознание. В салон вызвали скорую помощь, женщина умерла по дороге в больницу.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком.

Напомним, ранее в Кривом Роге после пластической операции скончалась 22-летняя девушка.