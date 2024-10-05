Косметолога из Харькова подозревают в убийстве клиентки
Правоохранители сообщили о подозрении 33-летней косметологи из Харькова в убийстве клиентки по неосторожности. Женщина скончалась во время хирургической процедуры с использованием местной анестезии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .
События, ставшие предметом расследования, произошли 16 марта 2024 года. В один из салонов красоты в Харькове женщина пришла на косметологическую хирургическую процедуру, которая проводится с применением местной анестезии.
"Косметолог не определила массу тела и не произвела расчета дозы анестетика, без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проведение процедуры", - рассказали в прокуратуре.
Также в ведомстве выяснили, что у подозреваемой не было оконченного медицинского образования и разрешения на проведение анестезии.
В прокуратуре рассказали, что подозреваемая ввела клиентке около 20 инъекций за короткое время. Она превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе не менее чем в 15 раз.
Клиентка начала жаловаться на ухудшение самочувствия еще при введении препарата. Однако косметолог это проигнорировала и продолжила введение анестетика. После того как все инъекции были сделаны, косметолог вышла из кабинета на 10-15 минут.
За это время состояние клиентки резко ухудшилось. Она кричала, задыхалась, у нее начались судороги и галлюцинации. Женщине начали вводить препараты от аллергии только тогда, когда она потеряла сознание. В салон вызвали скорую помощь, женщина умерла по дороге в больницу.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком.
Напомним, ранее в Кривом Роге после пластической операции скончалась 22-летняя девушка.