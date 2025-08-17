Иллюстративное фото

В Киеве днем 17 августа услышали стрельбу. В соцсетях местные жители писали о громких звуках

Об этом сообщает obozrevatel, передает RegioNews.

17 августа в Киеве многих местных жителей испугала стрельба из автомобилей. Громкие звуки доходили до Почтовой площади. В местных Telegram-каналах писали о стрельбе, однако со временем все оказалось не так.

На самом деле, как выяснилось, это была ложная стрельба: в столице снимали украинский боевик.

Известно, что это фильм под названием "Киллхаус". Режиссером выступил Любовир Левицкий. Увидеть эту картину в кинотеатрах можно будет уже осенью.

