Фото: Національна поліція України

В лікарні померла 10-річна дівчинка під час підготовки до операції та зняття гіпсу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Медики намагалися стабілізувати стан дитини, але реанімаційні заходи виявилися безуспішними.

За попередньою інформацією, близько півроку тому дівчинка зламала руку, і лікарі встановили металеві спиці для фіксації перелому. Нещодавно вона знов отримала травму, тому була запланована повторна операція для заміни чи зняття фіксуючих пристроїв.

Під час процедури зняття гіпсу в Оболонському районі стан дитини різко погіршився. Лікарі ввели низку препаратів, намагалися стабілізувати її показники, проте протягом майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли.

На місці працювала слідчо-оперативна група, ювенальні інспектори та судово-медичний експерт. Призначено низку експертиз, щоб встановити точну причину смерті та оцінити якість наданої медичної допомоги.

Досудове розслідування ведеться за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк.

Раніше повідомлялося, харківська косметологиня потрапила під підозру у вбивстві клієнтки через необережність. За даними правоохоронців, смерть пацієнтки настала під час хірургічного втручання з використанням місцевої анестезії.