11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 11:53

10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу

18 серпня 2025, 11:53
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

В лікарні померла 10-річна дівчинка під час підготовки до операції та зняття гіпсу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Медики намагалися стабілізувати стан дитини, але реанімаційні заходи виявилися безуспішними.

За попередньою інформацією, близько півроку тому дівчинка зламала руку, і лікарі встановили металеві спиці для фіксації перелому. Нещодавно вона знов отримала травму, тому була запланована повторна операція для заміни чи зняття фіксуючих пристроїв.

Під час процедури зняття гіпсу в Оболонському районі стан дитини різко погіршився. Лікарі ввели низку препаратів, намагалися стабілізувати її показники, проте протягом майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли.

На місці працювала слідчо-оперативна група, ювенальні інспектори та судово-медичний експерт. Призначено низку експертиз, щоб встановити точну причину смерті та оцінити якість наданої медичної допомоги.

Досудове розслідування ведеться за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк.

Раніше повідомлялося, харківська косметологиня потрапила під підозру у вбивстві клієнтки через необережність. За даними правоохоронців, смерть пацієнтки настала під час хірургічного втручання з використанням місцевої анестезії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ розслідування лікарі дитина лікарня реанімація смерть дитини медична допомога
Збували кокаїн у Києві та Одесі під час комендантської години: затримано банду наркоділків
18 серпня 2025, 10:38
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
18 серпня 2025, 08:53
У столиці пролунали постріли: що сталось насправді
17 серпня 2025, 19:00
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »