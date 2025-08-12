Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области перед судом предстанет 38-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве его гражданской жены

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 13 мая в квартире, где проживали мужчина и женщина. Во время ссоры он ударил ее ножом. 45-летняя женщина от полученного ранения скончалась на месте.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении фигуранта в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в июле в Сумской области задержали мужчину, который жестоко расправился с 17-летней девушкой. Изувер изнасиловал ее и убил. Тело девушки обнаружили в лесополосе.