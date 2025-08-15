06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 07:46

Розпивали алкоголь — закінчилось ножем у груди: киянину загрожує до 8 років

15 серпня 2025, 07:46
Фото: Національна поліція
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 50-річного киянина, який під час конфлікту вдарив ножем свого знайомого

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у травні в одній із квартир Солом'янського району столиці.

Слідчі встановили, що між чоловіками, які розпивали алкоголь, виникла сварка. У ході конфлікту 50-річний зловмисник схопив ніж і завдав удару 40-річному знайомому в груди. Потерпілого госпіталізували.

Підозрюваного затримали на місці події. Йому оголосили підозру.

На період досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер справу передано до суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї знайомої. Тіло жінки знайшли місцеві жителі, які одразу повідомили про це до поліції.

Раніше у Дніпропетровській області під час побутової сварки чоловік смертельно поранив ножем свою співмешканку. Жінка, якій було 45 років, загинула на місці до приїзду медиків.

14 серпня 2025
13 серпня 2025
08 серпня 2025
06 серпня 2025
07 серпня 2025
