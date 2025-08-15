Розпивали алкоголь — закінчилось ножем у груди: киянину загрожує до 8 років

Фото: Національна поліція

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 50-річного киянина, який під час конфлікту вдарив ножем свого знайомого

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у травні в одній із квартир Солом'янського району столиці.

Слідчі встановили, що між чоловіками, які розпивали алкоголь, виникла сварка. У ході конфлікту 50-річний зловмисник схопив ніж і завдав удару 40-річному знайомому в груди. Потерпілого госпіталізували.

Підозрюваного затримали на місці події. Йому оголосили підозру.

На період досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер справу передано до суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї знайомої. Тіло жінки знайшли місцеві жителі, які одразу повідомили про це до поліції.

Раніше у Дніпропетровській області під час побутової сварки чоловік смертельно поранив ножем свою співмешканку. Жінка, якій було 45 років, загинула на місці до приїзду медиків.