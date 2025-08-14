На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровенском районе завершено досудебное расследование по делу о смертельном избиении. Перед судом предстанет 37-летний житель села Деревянче, подозреваемый в убийстве родного брата

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в мае этого года между 37-ми и 40-летними братьями возник конфликт на почве домашнего насилия. Оба жили в одном доме на территории Острожской городской общины.

Во время ссоры младший брат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес старшему не менее пяти ударов руками и ногами по туловищу. На следующий день от полученных травм потерпевший скончался.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей, где он находится и сейчас.

Известно, что ранее подозреваемый уже неоднократно был судим за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья.

Следствие завершено, прокурор направил материалы уголовного производства в суд. Согласно санкции инкриминируемой статьи, обвиняемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Отягчающими обстоятельствами является то, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, а также в отношении лица, с которым виновный находился в семейных отношениях.

