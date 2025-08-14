17:33  14 августа
14 августа 2025, 16:41

Мужчина в Кривом Роге несколько раз ударил ножом в живот свою внучку

14 августа 2025, 16:41
Фото: Криворожское районное управление полиции
Инцидент произошел вечером 9 августа, пострадавшую срочно госпитализировали

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция сообщила о подозрении мужчине, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения собственной внучке.

По данным следствия, на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отделения полиции №3 Криворожского районного управления. Они установили, что в доме между родственниками возник конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил ножом 35-летнюю женщину в живот. Орудие преступления - кухонный нож - изъято для проведения экспертизы.

На месте работала следственно-оперативная группа

По согласованию с Криворожской северной окружной прокуратурой следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств происшествия и подготовке материалов для суда.

Напомним, в июле в Сумской области задержали мужчину, который жестоко расправился с 17-летней девушкой. Изувер изнасиловал ее и убил. Тело девушки обнаружили в лесополосе.

