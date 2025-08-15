21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку

Фото: pixabay
Правоохранители завершили досудебное расследование дела об изнасиловании несовершеннолетней в Обуховском районе области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В суд направили обвинительный акт в отношении 34-летнего фигуранта.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, преступление было совершено в мае этого года. Мужчина познакомился с 15-летней девочкой в магазине, угостил алкоголем и пригласил к себе домой. Позже фигурант повел несовершеннолетнюю в комнату, где применил силу и вопреки воле девушки изнасиловал ее.

